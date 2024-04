Koning sluit Koningsdag in Emmen af: het kon minder

Koning Willem-Alexander is dankbaar dat hij Koningsdag dit jaar in Emmen heeft mogen vieren. “Emmen is een hele sterke stad waar je graag wilt wonen, waar alles gebeurt”, sprak de koning in zijn dankwoord aan het publiek. “En ik heb ook begrepen dat als iets heel fantastisch is, dat je zegt: het kon minder. Ik zeg jullie deze Koningsdag: het kon veel minder.” Het was de eerste keer in ruim twintig jaar dat Koningsdag of Koninginnedag in Drenthe werd gevierd.

De koning zei in zijn dankwoord dat Emmen “een zaadje” bij hem heeft geplant en dat de stad in Drenthe “een deel van mijn hart” is geworden. “Dat iedere keer als ik terugkom in de provincie of in Emmen, dan zeg ik: hier kom ik weg”, zei hij, verwijzend naar het gelijknamige nummer van de Drentse zanger Daniël Lohues.

De koninklijke familie wandelde zaterdag door de stad en sprak er met bewoners over het leven in Emmen. Ook deden de Oranjes mee aan een quiz over Drenthe – gewonnen door het team van koningin Máxima, prins Bernhard, prinses Annette en prinses Aimée -, deelden ze tompoucen uit aan het publiek en speelden oud-Hollandse spelletjes. De koning was blij dat zijn gezin dit jaar weer compleet was. Vorig jaar ontbrak prinses Alexia door examens. “Om met je eigen gezin je verjaardag te kunnen vieren, dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan meemaken”, zei hij.

Amalia, Alexia en Ariane

Prinses Amalia sprak zich deze Koningsdag voor het eerst uit over haar tijd in Spanje, waar ze woonde vanwege ernstige bedreigingen in Nederland. “Ik heb daar wel iets meer mijn vrijheid kunnen vinden dan hier mogelijk was”, zei de prinses. De tijd in Spanje heeft “het leven hier weer enigszins mogelijk” gemaakt, aldus Amalia. “Ik ben blij weer terug te zijn.” Prinses Ariane vertelde voor het eerst over haar studie in Italië. “Het is een heel mooie ervaring, zeker”, zei de 17-jarige Ariane. “Ik ben wel blij om terug te zijn, want ik miste mijn ouders wel.” Prinses Alexia heeft momenteel een tussenjaar en weet nog niet wat ze daarna gaat doen. “Ik laat het weten als ik het weet”, zei ze stellig.

Langs de route stonden voornamelijk veel fans, maar ook demonstranten lieten van zich horen. Een groep van ongeveer dertig mensen stond in een apart demonstratievak en hield een groot scorebord omhoog. Daarop was het aantal verzamelde handtekeningen voor een petitie te zien die oproept tot een flinke salarisverlaging voor de koning. De teller stond toen op 8000 handtekeningen. Willem-Alexander zwaaide kort naar de demonstranten, maar bleef niet staan.