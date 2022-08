Kroonprins Frederik en Mary wensen Deense zeilers succes

Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary hebben vrijdagochtend een bezoek gebracht aan het Deense zeilteam. Acht landen gaan dit weekend in Denemarken de zeilstrijd met elkaar aan.

Het vierde evenement van het wereldwijde zeilkampioenschap SailGP is dit jaar in Kopenhagen. “Het is fantastisch dat Denemarken opnieuw gaststad is voor een Grand Prix in de meest prestigieuze zeilcompetitie”, schrijven Frederik en Mary bij een aantal foto’s van hun bezoek.

Australië, Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Spanje en Frankrijk gaan dit weekend het water op. Met het evenement wordt veel aandacht gevraagd voor duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. “Naast het aanbieden van sport van wereldklasse bevordert de competitie ook duurzaamheid in de wereldzeeën”, vervolgt het paar op Instagram. “We hebben vanmorgen het Deense team bezocht en hen veel succes gewenst de komende dagen.”