Licht uit, spot aan! Royals met sterren-ambitie

De tijd dat het als royal not done was om de entertainment in te gaan, is al even voorbij. Anno 2024 hebben de spotlights al aardig wat blauw bloed voorbij zien komen.

Prinses Stéphanie, The Voice of Monaco

Niet gehinderd door al te veel talent bracht prinses Stéphanie van Monaco in 1986 haar eerste single uit. Ouragan (Irresistible in de Engelse versie) werd een internationale hit, net als het bijbehorende album Besoin. Beetje jammer dat ze vijf jaar over een tweede album deed, waarna de aandacht voor haar was vervlogen.

Nachtegaaltje? Stéphanie zette een punt achter haar popcarrière als ‘mystery girl’ op In The Closet van Michael Jackson, wat je stoppen op je hoogtepunt kunt noemen. ‘Het was een voorrecht’, zegt ze. ‘Op het podium was hij de King of Pop, privé kwam hij op me over als een extreem fragiele vogel die uit het nest was gevallen.’

En dan nog wat ‘Ik deed al modellen- werk, ik was al geen prinses in de klassieke zin van het woord, ik vond het een mooie kans, al was niet iedereen er blij mee’, zei ze later over haar show- bizzcarrière. Zingen doet Stéphanie alleen nog thuis, liefst eighties pop uit de tijd waarin ze een tiener was. In 1996 speelde ze nog een rolletje in The Champions of Magic, als zichzelf.

Prins Floris, feestjesbouwer

De jongste zoon van prinses Margriet en professor Pieter is te boeken als dj. Draaien en een feestje bouwen is ‘iets wat ik in mijn studententijd iedere week deed’, zegt prins Floris over zijn tijd bij club Nexus in Leiden. ‘De afgelopen jaren is gebleken dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.’

Tiësto de Tweede? Het was zijn dochter Magali die hem acht jaar geleden aanmoedigde er weer mee

te beginnen. Op Koningsdag 2022 en 2023 trad de prins op bij het Kingsland Festival en kreeg hij de handjes moeiteloos omhoog.

En dan nog wat Floris kan wel wat. Vorig jaar heeft hij een contract getekend met Ace Agency, het boekingskantoor van Nederland dat ook de belangen behartigt voor internationale dj’s als Martin Garrix, Don Diablo, Sam Feldt en Lucas & Steve. Inmiddels heeft broer Pieter-Christiaan overigens ook zijn eerste houseplaat uitgebracht.

Gravin Eloise, influencer van Oranje

‘Een kijkje in mijn wereld’ staat er bij het Instagram-profiel van Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg en daarmee is alles gezegd. Soms is het banaal, soms geestig, en met 440.000+ volgers is haar bereik groot genoeg om royal marktwaarde te hebben en óveral voor te worden uitgenodigd.

Schnabbel en babbel? Het leverde al leuke deals op met onder andere L’Oréal en een shoot voor Viktor & Rolf. Wel is ze als ‘merk’ wat saaier (#dankbaar) aan het worden nu ze vrijwel alleen nog maar commerciële content plaatst: de allure van een gravinfluencer zit toch ook in een beetje privéleven delen.

En dan nog wat Laten we ervan uitgaan dat ze haar CO2-uitstoot ruimhartig compenseert, want anders wringen haar vele reisjes nogal met haar gepreek over duurzaamheid. Plus: liever niet zeuren over herkend worden als je jezelf zo gretig uitbaat.

Prins Edward, als schaap op ‘t podium

Slechts enkele maanden bij de marine had prins Edward, Hertog van Edinburgh, nodig om erachter te komen dat de strijdkrachten niets voor hem waren. Productieassistent bij de Really Useful Theatre Company lag hem beter. Hij werkte onder meer mee aan musicals als Phantom of the Opera, Starlight Express en Cats. Hij was ook niet te beroerd om in te vallen: zonder het te weten heeft het publiek de prins een paar avonden als schaap op het podium zien optreden.

Hindernisbaan De televisiewereld lonkte en Edward produceerde It’s A Royal Knockout, een soort Spel Zonder Grenzen waarin hijzelf, zijn zus prinses Anne, zijn broer prins Andrew en diens toenmalige vrouw Sarah teams leidden om geld in te zamelen voor goede doelen. De media, het publiek en de Queen vonden het maar niks, maar hij haalde er toch meer dan 1,5 miljoen pond (1,7 miljoen euro) mee op.

En dan nog wat Edward leverde met Ardent Productions vanaf 1993 diverse drama’s en documentaires af die goed verkochten, maar toch geen winst maakten. Edward overspeelde zijn hand toen hij de privacy van zijn neef William verstoorde met een crew die filmde op de universiteit van St. Andrews. Daarna was het gedaan, hief hij het bedrijf op en wijdde zich aan een leven als fulltime royal in dienst van de Kroon.

Sarah Ferguson, de acterende hertogin

Je moet het Sarah Ferguson nageven, ze weet haar kansen te pakken. Ze produceerde films als The Young Victoria (dochter Beatrice figureerde), presenteerde documentaires en ze vermaakte tijdens de lockdown groot en klein op YouTube door hilarisch verkleed verhaaltjes voor te lezen in Storytime with Fergie and Friends.

Niet verlegen Het is de bedoeling dat van Fergies debuutroman Her heart for a compass een soort Bridgerton-achtige miniserie wordt gemaakt. Gezien haar voorkeur voor historische verkleedpartijen wil ze vast een rolletje spelen om de productie een zetje te geven.

En dan nog wat Sarah verscheen in 1998 in een aflevering van Friends die zich in Londen afspeelde. Zelf was ze niet zo’n fan van de serie, dochters Beatrice en Eugenie waren dat wel en smeekten haar om mee te doen. Ze had een scène met Joey als zichzelf: ‘It’s Fergie, baby!’

Graaf Nikolai op de catwalk

Het was in Denemarken even een dingetje toen Nikolai (kleinkind van koningin Margrethe) zijn militaire opleiding bliksemsnel vaarwel zei om zich serieus aan zijn modellencarrière te wijden. Maar het was toch een goede zet van hem, al was het maar omdat hij een inkomen moet hebben.

Hoe knap? Fotogenieke jukbeenderen, lang en slank, tikje melancholieke uitstraling en dan ook nog dat royal aura – in Parijs liep men weg met hem. Voor hij het wist, was Nikolai het gezicht van een Dior-campagne en ook Cartier weet hem sindsdien te vinden.

En dan nog wat Nikolai schnabbelt er nog altijd leuk bij als model, maar richt zich na een semester in Sydney toch vooral op zijn studie aan Copenhagen Business School. ‘Het is een prima manier om mijn studie te combineren met reizen en werken’, zegt hij. ‘Ik weet niet of ik door zal gaan met modellenwerk, maar op dit moment hoort het bij mijn leven.’

Prinses Theodora, The Bold en de Griekse

Ze is de vierde van de vijf kinderen van wijlen ex-koning Constantijn van Griekenland en ex-koningin Anne-Marie. Prinses Theodora van Griekenland studeerde theater en design en verhuisde in 2010 naar Los Angeles om daar haar geluk te beproeven.

Succes? In december 2011 maakte ze haar debuut als Alison Montgomery in de soap The Bold and the Beautiful, een rol die ze tot 2018 speelde. The Great Awakening, sci-fi horror, is de meest recente film waarin ze te zien was.

En dan nog wat Theodora’s peettante was koningin Elizabeth, koning Felipe van Spanje is haar neef en ze is een nicht van koningin Margrethe van Denemarken – connecties alom. ‘Mijn familie- geschiedenis was een obstakel noch een zegen’, zegt ze over haar leven in Hollywood. ‘Iedereen heeft me altijd gesteund. Mijn tante Sofía (van Spanje, red.) belde me ooit opgewonden op omdat ze me in een film had gezien, heel lief van haar.’

Prins Harry en Meghan, thuis op de bühne

Door haar huwelijk werd actrice Meghan Markle de Hertogin van Sussex. Haar man Harry is een prins van geboorte en speecht en grapt nu voor geld in Las Vegas – het leven kan raar lopen.

Light, action! De Netflix-documentaire over het leven van de Sussex’jes vertelde hun kant van het verhaal rond de Sussexit en opende mogelijkheden voor lucratieve schnabbels – met wisselend succes.

En dan nog wat Harry is best een onderhoudend spreker, Meghan is nog altijd slim – ze zouden er goed aan doen hun titels op te geven om in volledige vrijheid te kunnen opereren in de showbizz en daarbuiten. Het filmpje waarin Meghan zichzelf speelt om koffie aan te prijzen (ze heeft in Clevr Coffee geïnvesteerd) is alvast een start.

En ook deze royals vonden hun weg naar de de entertainmentwereld

• Catherine Oxenberg, die furore maakte als Amanda Carrington in tv-serie Dynasty, is de dochter van prinses Elisabeth van Joegoslavië.

• Prins Emanuele Filiberto van Savoie, die nu koning van Italië zou zijn als dat land geen republiek was geworden, speelde mee in commercials en is een populaire tv-persoonlijkheid die meedeed aan de Italiaanse versie van Dancing with the Stars.

• Zowel lady Gabriella Windsor, de dochter van prins Michael van Kent, als Jazmin Grace Grimaldi, de buitenechtelijke dochter van prins Albert van Monaco, schnabbelt in de marge als zangeres, voornamelijk jazz.

• Koningin Margrethe ontwierp veel decors en kostuums voor televisie, film en theater, en ze danste óók zelf wel eens mee.