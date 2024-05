Prins Pieter-Christiaan brengt eigen houseplaat uit

Prins Pieter-Christiaan heeft vrijdag zijn eerste houseplaat uitgebracht. Op Instagram schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven dat “een langverwachte wens” eindelijk “werkelijkheid is geworden”.

De 52-jarige Pieter-Christiaan heeft het nummer met zijn eigen label, Mixed Up Records, en samen met Instigate Studios gemaakt. De studio werkt ook samen met onder anderen Jim Bakkum en Nicky Romero.

“De plaat is gebaseerd op mijn tijd toen ik draaide in discotheken zoals de Wooloomoolloo, Scala en Gooiland”, schrijft Pieter-Christiaan. “Deze nu onbekende house van toen komt terug in dit nummer en zal inspiratie zijn voor wat nog gaat komen.” Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.

Pieter-Christiaan is niet de enige royal die muziek maakt. Ook zijn broer Floris draait platen.