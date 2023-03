Erfgroothertog van Luxemburg verwelkomt tweede zoon

Heuglijk nieuws aan het Luxemburgse hof. Erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw kroonprinses Stéphanie zijn maandagochtend ouders geworden van hun tweede kindje. Het jongetje heeft de naam François Henri Luis Marie Guillaume gekregen.

François woog bij zijn geboorte 3575 gram en was 53 centimeter lang. Zowel Stéphanie (39) als de pasgeborene maken het volgens het Luxemburgse hof goed. De kleine jongen zal volgens de officiële etiquette aan het groothertogelijk paleis worden verwelkomd met 21 saluutschoten die zullen worden afgevuurd vanaf Fetschenhaff, nabij de stad Luxemburg.

De kleine François is na zijn vader Guillaume (41) en grote broer Charles (3) de derde in de lijn van troonopvolging in het groothertogdom Luxemburg. Voor groothertog Henri en zijn vrouw groothertogin Maria Teresa is François het vijfde kleinkind.