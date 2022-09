Guillaume en Stéphanie van Luxemburg verwachten tweede kindje

Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg en zijn vrouw Stéphanie verwachten een tweede kindje. Het Luxemburgse hof maakte donderdag op Twitter het nieuws bekend. Stéphanie is uitgerekend in april.

Guillaume van 40 en de 38-jarige Belgische Stéphanie hebben al een 2-jarige zoon, Charles. De twee zijn sinds 2010 samen en trouwden in 2012.

Guillaume is de erfgroothertog van Luxemburg sinds oktober 2000, het moment dat zijn vader Henri de troon besteeg. Charles is na zijn vader tweede in de lijn van troonopvolging in Luxemburg.