Henri en Maria Theresa vieren trouwdag op Valentijnsdag

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg vieren dinsdag dat zij precies 42 jaar getrouwd zijn. Het koppel gaf elkaar op Valentijnsdag 1981 het jawoord.

Om de trouwdag te vieren deelde het Luxemburgse hof een aantal nieuwe foto’s van het paar. Henri is daarop te zien in uniform, Maria Teresa draagt een opvallende paarse jurk met een gouden sjerp.

Henri en Maria Teresa hebben vijf kinderen en vijf kleinkinderen. Een zesde kleinkind is onderweg: erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie verwachten een tweede kindje. Stéphanie is uitgerekend in april.