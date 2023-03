Henri zeer geïnteresseerd in avonturen Luxemburgse astronaut

Groothertog Henri van Luxemburg heeft woensdagochtend de nieuwe Belgische astronaut Raphaël Liégeois op audiëntie ontvangen. Volgens het Luxemburgse hof heeft de groothertog de astronaut in opleiding gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ook verzekerde Henri hem dat hij “met grote belangstelling” de avonturen van de eerste Luxemburger in de ruimte zal volgen, aldus het hof.

De ontmoeting met de astronaut, die ook de Luxemburgse nationaliteit heeft, vond plaats in het kader van het initiatief Astronaut for a Day. Dat is een initiatief van de Luxemburgse ruimtevaartorganisatie LSA, die dit jaar vijf jaar bestaat. Het project is bedoeld om jonge mensen te interesseren voor wetenschappelijke vakken en de ruimtevaart.

Het is niet de eerste koninklijke ontmoeting voor de astronaut. De Belgisch-Luxemburgse Liégeois sprak eerder op het kasteel van Laken met de Belgische koning Filip. De Belgische vorst kreeg toen het Kuifje-stripalbum Raket naar de maan cadeau van de astronaut.