De oecumenisch patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, heeft zijn rondje door de Beneluxlanden donderdag afgesloten met een audiëntie bij groothertog Henri in het groothertogelijk paleis in Luxemburg.

De hoogste geestelijke leider van de orthodoxe kerk bezocht België, Luxemburg en Nederland ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting van het orthodox aartsbisdom België en het exarchaat – kerkelijk gebied – Nederland en Luxemburg.

In dat kader had de patriarch vorige week vrijdag een ontmoeting met koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch en ging hij afgelopen dinsdag in Brussel langs bij koning Filip. Ook ging hij in België en Nederland voor in een aantal kerkdiensten.

Bartholomeus is sinds december 1991 in functie. Toen werd hij gekozen als aartsbisschop van Constantinopel – de historische benaming van Istanbul – en oecumenisch patriarch. Daarmee is hij de eerste onder zijn gelijken (primus inter pares) van de oosters-orthodoxe kerk.