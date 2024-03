Mathilde ontvangt studenten met een bijbaan op het paleis

De Belgische koningin Mathilde heeft op het paleis in Brussel studenten ontvangen die een bijbaan hebben. De jongeren vertelden de koningin over hoe zij het werken en studeren met elkaar combineren.

Het bezoek, dat vooraf niet was aangekondigd, stond in het teken van de ervaringen van de studenten. Het gesprek ging onder meer over de uitdagingen waarmee de jongeren geconfronteerd worden tijdens hun studententijd.

De koningin gaat vrijdag opnieuw in gesprek met studenten. Mathilde bezoekt dan de Hotelschool Gent, die dit jaar vijftig jaar bestaat.