Foto’s: buitenechtelijke zoon van prins Albert wil samenwerken met vader

Alexandre Grimaldi-Coste, de oudste zoon van prins Albert van Monaco, ziet het wel zitten om in de toekomst met zijn vader samen te werken. “Ik heb de ambitie om een wereldwijd ambassadeur voor Monaco te worden”, zegt het buitenechtelijke kind van de vorst in het blad Tatler. De 20-jarige Grimaldi-Coste zegt in zijn eerste interview dat hij vooral zakelijke kansen ziet. “Daar heb ik het ook met mijn vader over gehad”, stelt hij.

Grimaldi-Coste werd in 2003 geboren uit een relatie tussen Albert en een toenmalige stewardess. De moeder maakte het bestaan van het kind enkele jaren later bekend via het blad Paris Match. Albert erkende daarna dat Grimaldi-Coste inderdaad zijn zoon is. De prins heeft daarnaast nog een oudere buitenechtelijke dochter: de inmiddels 31-jarige Jazmin Grace. Beide komen niet in aanmerking voor troonopvolging.

Prins Albert met zoon Alexandre en zijn moeder Nicole Coste

Dat zijn vader de Monegaskische vorst is, heeft Grimaldi-Coste tot dusver geen last gebracht. “Dat was ook makkelijk omdat ik niet te veel in de publieke belangstelling stond. Het heeft me niet zo beïnvloed”, zegt hij. “Nu wordt het interessanter, omdat ik meer in de openbaarheid kom en mijn gezicht meer wil laten zien.”

Plan

Grimaldi-Coste gaat nu eerst zijn studie afmaken en daarna werken met goede doelen en “proberen een impact te hebben op degenen die minder bevoorrecht zijn dan ik”, vertelt hij over zijn toekomstplannen. “En ook werken aan een relatie met Monaco, met mijn vader. Ik heb een goed plan, dus daar ben ik heel blij mee.”

Veel druk voelt hij daar niet bij. “Ik denk dat ik gewoon mijn werk moet doen en mijn erfgoed en mijn familie op een respectvolle manier moet eren. Maar ik beschouw mezelf als heel respectvol en heel aardig, dus ik denk dat ik mijn naam eer aan zal doen.”