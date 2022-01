Het meisje en haar prins: Charlène van Monaco

Door Karlijn Hoftijzer

Ervan dromen doen velen, maar slecht weinigen krijgen de kans om te trouwen met een echte prins. Máxima deed het, en ook in andere Europese landen stonden ‘gewone’ jonge vrouwen op hun trouwdag naast een prins. Deze serie verzamelt de romances van de ‘burgermeisjes’ en hun prinsen. In deze aflevering: prinses Charlènes tranen om de tranen.





Anno 2021 is het de zesjarige tweeling Jacques en Gabriella die hen verbindt, maar ooit was het de passie voor topsport die Charlène en Albert samenbracht. Het is 2000 als prins Albert van Monaco zijn oog laat vallen op de blonde Charlene Wittstock met haar atletische figuur en zwemschouders. Zij is op dat moment een verdienstelijk wedstrijdzwemmer die leeft voor – en in – het water. Prins Albert heeft als bobsleerijder tijdens meerdere Olympische Spelen voor zijn land gestreden en weet dus hoe het is om je helemaal te geven voor je doel. Maar die eerste tijd blijft het bij een vriendschap die pas zes jaar later officieel een relatie wordt genoemd.

Charlène tijdens het burgerlijk huwelijk

…en de kerkelijke inzegening

Het lijkt erop dat de ingetogen Zuid-Afrikaanse de modellenverslindende prins heeft weten te temmen want Charlene trekt bij Albert in en vier jaar later maken ze hun verloving bekend. Na zo’n lange verkeringstijd zou je verwachten dat Charlene wel weet waar ze aan begint als ze op de drempel van haar nieuwe leven staat. Of laat het huwelijk juist zo lang op zich

wachten omdat ze twijfels heeft? Geruchten over plankenkoorts en een runaway bride werpen een donkere schaduw over de prachtige bruiloft met

het filmsetwaardige paleis van Monaco als decor. De geruchten hebben Charlene op haar grote dag ook bereikt, waardoor ze aardig wat tranen plengt tijdens de ceremonie. ‘Alles was zo overweldigend en ik had zulke gemengde gevoelens vanwege de geruchten en de opgebouwde spanning dat ik in tranen uitbarstte. En toen moest ik nog meer huilen omdat ik dacht: oh nee, de hele wereld heeft me zien huilen.’

Maar uiteindelijk zijn het vooral mooie herinneringen die ze overhoudt aan haar trouwdag en kan ze maanden later nog niet geloven dat The Eagles op haar bruiloft speelden. Het is ook heel wat voor een doodgewone jonge vrouw, geboren in Zimbabwe en opgegroeid in een doorsnee gezin in Zuid-Afrika, om in de gouden kooi van Monaco te aarden. De eerste jaren voelt ze zich vaak eenzaam en moet ze wennen aan het protocol. De moeder van haar man, de Amerikaanse actrice Grace Kelly, moet voor dezelfde opgave hebben gestaan, maar is er niet meer om haar te ondersteunen. Ze vindt wel advies in Nederlandse hoek. ‘Máxima steunt me enorm en helpt me als ik iets nodig heb. We hebben dezelfde levenskeuzes gemaakt en ze heeft me advies gegeven waar ik me goed in kan vinden’, vertelt ze over Máxima die er dan al een aantal jaren huwelijk op heeft zitten. Hoewel critici hun relatie weinig kans van slagen gaven, zijn Charlène (inmiddels met de Franse è) en Albert nog steeds samen. Ze praten met veel respect over elkaar en zij prijst vaak zijn rol als betrokken vader. Ze zet zich in voor haar goede doelen en verschijnt bij tijd en wijle naast haar man voor officiële aangelegenheden en op rode lopers. Toch is haar hart nog altijd in Zuid-Afrika, wat een van de redenen is waarom ze vrij weinig lacht. ‘Ik heb het voorrecht om dit leven te leiden, maar ik mis mijn familie en vrienden in Zuid-Afrika. Ik ben vaak verdrietig omdat ik er niet altijd voor hen kan zijn. Soms is het moeilijk om te lachen.’

De tweeling Jacques en Gabriella zijn geboren in 2014, Jacques is twee minuten jonger dan zijn zus, maar is de eerste is lijn van troonopvolging.