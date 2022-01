Prins Albert in nieuwjaarsboodschap: neem je verantwoordelijkheid

Prins Albert van Monaco heeft zijn nieuwjaarswensen gedeeld waarin hij iedereen een gelukkig nieuwjaar wenst. In de boodschap blikt hij ook terug op het afgelopen jaar, waarin “onze samenlevingen en onze planeet opnieuw niet de dramatische gevolgen van de gezondheids- en klimaatcrisis bespaard zijn gebleven”, zo schrijft hij.

Albert, de man van prinses Charlène, roept iedereen op om in de strijd tegen de coronapandemie zijn verantwoordelijkheid te nemen. Vaccinatie is daarin volgens hem “ons enige echt effectieve wapen”. “Onze verantwoordelijkheid nemen we niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor onze naasten. Daarnaast hebben we de plicht om verantwoordelijkheid te nemen jegens toekomstige generaties aan wie we een economische, sociale en ecologische situatie zullen achterlaten die afhankelijk is van onze acties nu.”

In de boodschap die door het hof is verspreid, spreekt de prins ook zijn dank uit aan iedereen die zich heeft ingezet voor mensen die door crises en conflicten over de hele wereld zijn getroffen. “Ik heb alle vertrouwen in ons vermogen om de beproevingen die we doormaken te overwinnen, zoals we altijd hebben gedaan in onze geschiedenis. Ik en mijn familie wensen u de warmste wensen voor het jaar 2022. Gelukkig nieuwjaar”, besluit hij.