Prinses Charlene deelt op Instagram halloweenoutfits kinderen

De kinderen van prinses Charlene van Monaco, Gabriella en Jacques, zijn voor Halloween in de verkleedkist gedoken. Op Instagram deelt hun moeder het griezelige resultaat van de verkleedpartij.

Jacques ging verkleed als een vampier, compleet met witte schmink op zijn gezicht en bloederige mondhoeken. Zijn tweelingzus Gabriella was voor Halloween verkleed als pompoen. Het meisje had oranje haar en een jurk in dezelfde kleur, met daaronder groene kousen en een dito strik om haar middel.

In het bijschrift houdt Charlene, die haar eigen outfit geheim hield, het simpel: “Happy Halloween.”