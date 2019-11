Koning Willem-Alexander beëdigt vrijdagmiddag twee nieuwe ministers. Raymond Knops en Stientje van Veldhoven komen langs op paleis Huis ten Bosch.

Knops wordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij neemt de taken over van de zieke minister Kajsa Ollongren. Zij herstelt van een medische ingreep, maar dat duurt veel langer door een complicatie. De koning heeft haar tijdelijk ontheven van haar functies, haar taken worden door andere bewindslieden overgenomen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vervangt Ollongren als vicepremier namens haar partij D66.

Milieu en Wonen krijgt een eigen minister, Van Veldhoven. De onderwerpen staan centraal door de stikstof- en PFAS-crisis. Van Veldhoven, nu staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, wordt minister op zowel Binnenlandse Zaken als Infrastructuur en Waterstaat.

Minister van Defensie Ank Bijleveld krijgt van Binnenlandse Zaken de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onder haar hoede.