Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend de vertrekkend ambassadeur van Argentinië uitgezwaaid. Héctor Horacio Salvador was op Paleis Noordeinde uitgenodigd voor de afscheidsaudiëntie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Normaal gesproken is alleen de koning bij het afscheid aanwezig, maar ditmaal was ook koningin Máxima erbij.

Salvador was meer dan 6,5 jaar ambassadeur van Argentinië in Nederland. In april 2013 overhandigde hij de geloofsbrieven aan de koning.

Traditiegetrouw worden diplomaten aan het einde van hun dienst bij de koning verwacht. Dat gebeurt ook wanneer zich een nieuwe ambassadeur meldt.