Koning Willem-Alexander en zijn Spaanse collega Felipe hebben donderdagmiddag de tentoonstelling ‘Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse meesters’ in het Rijksmuseum geopend. Aansluitend mochten de koningen als eerste de zestig topstukken in deze samenstelling van dichtbij bekijken.

Voor beide koningen was het duidelijk een ontspannen uitstapje. Na hun onderonsje van donderdagmiddag in Paleis Huis ten Bosch reden Willem-Alexander en Felipe, voor een dag in Nederland, gezamenlijk naar Amsterdam waar ze hartelijk werden ontvangen door museumdirecteur Taco Dibbets.

Felipe zag Amsterdam terwijl de zon scheen en dat was Willem-Alexander ook opgevallen, getuige de grapjes die over het weer werden gemaakt. De regen was immers naar Spanje geëxporteerd, zo grapte de koning. Na een snelle zwaai naar het publiek achter de hekken en een korte poseersessie voor de toegestroomde pers was het tijd voor de officiële handelingen, die opvallend weinig tijd kostten.

Tentoonstelling

De koningen werden getrakteerd op Spaanse muziek waarna er poëzie volgde van Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja. Dat dat in het Nederlands ging, maakte niet uit; Felipe en zijn landgenoten zouden een Spaanse vertaling meekrijgen. Dibbets overhandigde de koningen vervolgens de kunstcatalogus: de privérondleiding langs de aanwezige kunst kon beginnen.

In het Rijksmuseum hangen de komende maanden ruim zestig topstukken uit de 17e eeuw, waaronder van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera. De werken worden in paren getoond, zodat verrassende overeenkomsten te zien zijn van tijdgenoten die elkaar niet hebben gekend. Het viel niet mee deze topstukken bij elkaar te krijgen. Dankzij een samenwerking tussen het Museo Nacional del Prado in Madrid, waar de tentoonstelling in iets andere samenstelling eerder was te zien, lukte het.

De expositie opent vrijdag voor publiek.