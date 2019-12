Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De koningin werd bijgepraat over de ontwikkelingen in het centrum, dat in 2018 werd geopend.

Het werkbezoek van de koningin stond in het teken van de samenwerking tussen zorg en onderzoek in het centrum, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Máxima sprak eerst met ouders, kinderen en werknemers, om vervolgens aan te sluiten bij het zogeheten Tumor Board-overleg. Daarin spreken artsen en onderzoekers over patiënten en nemen zij beslissingen over de te volgen behandeling. De combinatie van artsen en onderzoekers moet zorgen voor zo veel mogelijk kunde en kennis.

Nadat Máxima het overleg had bijgewoond, bezocht ze een auditorium dat wordt gebruikt voor scholing. Aan het eind van haar werkbezoek sprak de koningin nog met vertegenwoordigers van de kinderadviesraad, de Cliëntenraad en met andere werknemers en onderzoekers van het centrum.

Het Prinses Máxima Centrum staat naast het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Het ziekenhuis is gericht op jonge kankerpatiënten.