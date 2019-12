In haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft koningin Máxima vrijdag een gesprek gehad met Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën. De ontmoeting vond plaats in Parijs en ging over de versterking van de economische positie van vrouwen in Afrika en de bijdrage die de G7 hieraan kan leveren.

Frankrijk is dit jaar voorzitter van de G7, een intergouvernementeel forum van zeven vooraanstaande industriële staten en de Europese Unie. De groep werkt samen met de Bill & Melinda Gates Foundation en maakt zich onder meer sterk voor goede toegang tot financiële diensten voor vrouwen. Wereldwijd lopen zij achter op mannen wat betreft de toegang tot en het gebruik van een bankrekening.

In september sprak Máxima ook al met minister Le Maire over dit onderwerp. Toen vond het gesprek plaats in New York in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.