Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zorgden dinsdagavond bij het galadiner voor de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito voor extra glitter en glans. De in het rood geklede koningin had duidelijk de moeite genomen om tussen de tientallen presidenten en gekroonde hoofden – 191 landen zijn in Tokio op een of ander manier vertegenwoordigd – op te vallen.

Dat was geen sinecure want ook de presidentsvrouwen uit bijvoorbeeld Oceanië en Afrika hadden flink hun best gedaan. Maar een koningin heeft één voordeel: zij kan ook in de juwelenkist grijpen en daar een diadeem uithalen. Dat zet de andere vrouwen op achterstand. De Spaanse koningin Letizia paste overigens dezelfde tactiek toe en verscheen aan de arm van koning Felipe met een nog grotere diadeem dan Máxima.

De koninklijke gasten arriveerden als laatsten, in volgorde van anciënniteit, bij het Keizerlijk Paleis, voor het inhuldigingsdiner dat de keizer zijn gasten aanbood. Het was met alle andere staatshoofden erbij een indrukwekkende logistieke operatie van de Japanners die aan de lopende band de limousines lieten voorrijden, om bijna om de minuut een nieuwe gast af te leveren.

De festiviteiten rond de intronisatie gaan woensdag verder met voor de koninklijke gasten een theeontvangst bij de keizerlijke familie en voor alle genodigden ’s avonds in een hotel in Tokio een galadiner en cultureel programma aangeboden door premier Shinzo Abe.