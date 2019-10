De negende verjaardag van de hitmusical Soldaat van Oranje krijgt koninklijk bezoek. Prins Pieter-Christiaan zal, net als voorgaande jaren, de speciale uitvoering op 30 oktober bijwonen.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is al meerdere malen naar de voorstelling geweest. Hij had een hechte band met Erik Hazelhoff Roelfzema, de in 2007 overleden oorlogsheld waar het stuk over gaat.

Sowieso zijn er veel BN’ers aanwezig tijdens het verjaardagsfeestje. Ook Trijntje Oosterhuis, Syb van der Ploeg, Thomas Acda, Oren Schrijver, Monique van de Ven en Peter Tuinman zullen de 2.779e opvoering van het stuk bijwonen.

Ook koning Willem-Alexander zat al een paar keer in de zaal. Hij trakteerde elk van zijn dochters ter gelegenheid van hun tiende verjaardag op een bezoekje aan het stuk. Roelfzema werd tijdens de oorlog adjudant van toenmalig koningin Wilhelmina, de over-overgrootmoeder van de prinsesjes.