Koningin Máxima is optimistisch gestemd dat Pakistan de zelf gestelde doelen voor het verbeteren van toegang tot financiële diensten dit keer gaat halen. “Ik denk dat het wel te doen is”, zei ze woensdagmiddag in een gesprek met BuzzR aan het slot van haar VN-werkbezoek aan het Aziatische land.

De koningin stelde wel vast dat de huidige doelen lager zijn dan die van de regering die bij haar eerdere bezoek aan Pakistan in 2016 aan de macht was. Destijds werd gehoopt dat in 2020 de helft van de bevolking toegang zou hebben tot zaken als mobiele bankrekeningen, verzekeringen, sparen en leningen. Dat cijfer is nu nog 21 procent, ver van het doel.

“Dat wordt ook niet gehaald”, stelde de koningin vast, met een simpele verwijzing naar de kalender. Desondanks is de afgelopen jaren veel veranderd, maar een regeringswissel en een financiële crisis hebben de aandacht afgeleid van het gestelde doel. Maar dat Pakistan in 2023 wil bereiken dat 65 miljoen mensen, onder wie 20 miljoen vrouwen, een digitale bankrekening hebben zag ze wel als realistisch.

Sprong

“Het is een hoge sprong”, meende ze over de ambitie om zoveel vrouwen ‘aan te sluiten’. “Dat aantal is nu heel laag”. Nauwelijks 7 procent van de Pakistaanse vrouwen heeft namelijk toegang tot financiële diensten en een inhaalslag maken is nog niet zo eenvoudig in een land waar cultuur, traditie en religie een gelijke behandeling in de weg staan.

Zo heeft 45 procent van de vrouwen aangegeven dat ze van hun familieleden geen mobiele telefoon mogen hebben. En juist de ‘smartphone’ is de sleutel, omdat daarmee toegang wordt verkregen. “Maar ook bereik is belangrijk”, wist Máxima en dat is in het uitgestrekte Pakistan ook een probleem. Niet alleen wanneer om veiligheidsredenen al het communicatieverkeer wordt geblokkeerd zoals tijdens haar rit van Islamabad naar Lahore woensdagochtend.

Cultuuromslag

De koningin zag echter mogelijkheden door een cultuuromslag. Tenslotte hebben vrouwen in andere streng islamitische landen ook een telefoon én een bankrekening. Ze haalde het voorbeeld aan van schoonheidsspecialiste Sofia Bibi die ze eerder op de dag had gesproken. Haar familie zag haar niet staan toen ze geen geld had. Ze zagen haar als bedelaar, vertelde Máxima, maar dat veranderde toen ze ging werken met de start-up schoonheidsdienst Ghar Par.

Dat gebruikt onder meer digitale betalingen en een digitale portemonnee, waardoor ze meer controle heeft over haar inkomsten, meer kan werken omdat ze niet steeds contant geld moet inleveren bij de salon en dus ook meer verdient. “Nu kijkt iedereen tegen haar op. Zij is degene die het geld verdient. Dat soort voorbeelden zullen voor verandering zorgen. Als de voordelen duidelijk zijn. Maar het zal langzaam gaan”, aldus Máxima.