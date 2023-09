10x Prinsjesdag anders dan anders

Prinsjesdag vaart wel bij traditie en gewoontes, maar er zijn genoeg gebeurtenissen, anekdotes en details die sommige derde dinsdagen in september gedenkwaardig maken.

1. Koets op stal

Geen koets, geen ceremonieel vertoon, geen galajurken en vlaggen op 17 september 1974. Koningin Juliana besluit per auto vanaf Huis ten Bosch naar de Ridderzaal te rijden. In de Franse ambassade, niet ver van het Binnenhof, is een gijzelingsactie gaande waardoor de koningin het niet gepast acht alles uit de kast te halen dat jaar.

2. Vanaf de zijlijn

Als verloofde heeft ze al wel een plekje veroverd in de koninklijke familie, maar meedoen aan Prinsjesdag doet Máxima nog niet in 2001. Vanuit het raam van het kabinet van de koning zwaait ze – in gezelschap van prinses Christina – naar de Gouden Koets.



3. Trendsetter

Hoedjes en Prinsjesdag zijn onafscheidelijke begrippen, maar dat is pas zo sinds 1977. Politica Erica Terpstra (op de foto in 1978) vindt haar aanwezigheid bij het voorlezen van de troonrede het moment bij uitstek om een hoedje te dragen en inspireert andere vrouwelijke aanwezigen vanaf dan hetzelfde te doen. Inmiddels zijn de (statement)hoedjes niet meer weg te denken op de derde dinsdag van september.

4. Museumstuk

Geschonken door het volk voor Wilhelmina’s achttiende verjaardag en jarenlang een begrip op Prinsjesdag. In 2015 reed de Gouden Koets voor het laatst door Den Haag, om daarna jarenlang gerenoveerd te worden. Zijpanelen met koloniale afbeeldingen waren voor koning Willem-Alexander onder meer de reden om de koets na de renovatie niet meer te gebruiken. De koets staat nu in de koninklijke stallen bij Paleis Noordeinde.

5. Nieuwe setting

De tronen worden nog even afgestoft voor gebruik in de Grote Kerk in Den Haag in 2020. Vanwege de anderhalvemeterregel is er uitgeweken naar een ruimere locatie dan de Ridderzaal. De tronen hoeven niet op ruimere afstand, het koningspaar vormt immers een huishouden. Ook in 2021 klinkt de Troonrede vanwege de grotere ruimte in de Grote Kerk.

