Alexia was nerveus, maar haar eerste solobezoek was ‘geweldig’

Prinses Alexia was zaterdag overduidelijk nerveus, maar ze kijkt terug op een “geweldig” eerste taak als prinses. “Het was heel bijzonder”, zei de 18-jarige prinses bij vertrek uit Rotterdam.

Alexia doopte zaterdagochtend het schip Vox Alexia. De prinses kreeg een rondleiding over het schip en sprak met de bemanning, die ze vol interesse een hoop vragen stelde. Niet alleen de prinses zelf, maar ook de mensen om haar heen leken gespannen voor het eerste bezoek: de pers werd op bepaalde momenten op afstand gehouden, Alexia werd uitvoerig begeleid door de hofdame en sommige momenten mochten niet worden gefilmd.

Richting het einde van het bezoek leek Alexia enigszins los te komen. Waar ze aan het begin nog wat onwennig de woorden “nou, we gaan beginnen” uitsprak, trok ze aan het eind vol overgave het doek van een miniatuurvariant van het schip. “Is dit een onthulling? Want dan doe ik het even zo”, zei de prinses, waarop ze met een zwierige beweging het schip onthulde. Het scheepje mocht mee naar huis, maar hij “past net niet in mijn tasje”, merkte ze gevat op.

De prinses vertrok terug naar Den Haag met een uitnodiging om een keer mee te varen op de Vox Alexia. Daar gaat ze zeker op in. “Hartstikke dichtbij”, zei ze. Na afloop schudde ze wat handen van omstanders, nam cadeautjes van fans in ontvangst en reageerde ze kort op de pers. En of het bezoek naar meer smaakt? “Wie weet!”, besloot Alexia, voor ze in de auto naar huis stapte.