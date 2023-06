Amalia ‘vrij blij’ met tot nu toe behaalde studieresultaten

Prinses Amalia is “vrij blij” met de resultaten die zij “tot op het moment” heeft gehaald voor haar studie. Dat zei de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie.

“Ik ben vrij blij met mijn resultaten tot op het moment. Voor de rest kan ik daar niet zoveel over zeggen”, aldus de prinses. Willem-Alexander en Máxima zeiden daarop “heel trots” te zijn op de resultaten die hun oudste dochter heeft geboekt.

Ook liet Amalia blijken “dankbaar” te zijn voor de wijze waarop de Universiteit van Amsterdam haar steunt en helpt. “Dat zij zo met mij meedenken in mijn situatie.”

Afgelopen jaar begon Amalia aan haar studie in Amsterdam. Eigenlijk zou ze ook op kamers in de hoofdstad gaan, maar na afloop van een staatsbezoek aan Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat hun dochter bedreigd wordt. Amalia woont daarom niet in Amsterdam.