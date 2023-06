Amalia ziet grootmoeder prinses Beatrix als rolmodel

Voor prinses Amalia is haar grootmoeder, prinses Beatrix, echt haar “rolmodel”. Dat zei Amalia vrijdag tijdens de zomerfotosessie in Den Haag. “Ik heb ontelbare wijze lessen van haar geleerd”, aldus de prinses.

Amalia kan geen antwoord geven op de vraag welke lessen ze precies van haar oma heeft geleerd. “Te veel om op te noemen”, zei ze daarover. “Naast het feit dat ze een ontzettend sterke vrouw is, is ze ook heel lief en heel hartelijk”, vertelde Amalia over de persoonlijkheid van Beatrix. “En dat is naar alle kleinkinderen altijd zo geweest.”

Ook noemde Amalia haar grootmoeder van haar moeders kant, María. “Niet te vergeten, ik heb ook een andere lieve grootmoeder waar ik heel veel lessen van geleerd heb.”

De zomerfotosessie vindt dit jaar plaats bij strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag. Vorig jaar zou de fotosessie daar ook plaatsvinden, maar vanwege ongunstige weersvoorspellingen werd die toen verplaatst naar Paleis Noordeinde. Het hele gezin is aanwezig vrijdag. Ook hondje Mambo is van de partij.