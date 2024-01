Baarn noemt Paleis Soestdijk-uitspraak ‘flinke teleurstelling’

“Een flinke teleurstelling”, noemt de gemeente Baarn de vernietiging van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk. De Raad van State zette woensdag een streep door het plan dat de restauratie van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en de bouw van woningen en horeca op het landgoed mogelijk moest maken.

De gemeente stelde in 2022 een nieuw bestemmingsplan vast voor het terrein, dat in handen is van de MeyerBergman Erfgoed Groep. De eigenaar wil er onder meer evenementen organiseren, maar verschillende actiegroepen tekenden bezwaar aan. Zij vrezen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en de gevolgen voor de omliggende natuur. De Raad van State stelt dat onder meer de gevolgen van de plannen voor de beschermde natuur niet goed zijn onderzocht.

Wat de uitspraak van de hoogste bestuursrechter precies betekent voor de toekomst van het terrein kan de gemeente Baarn nog niet zeggen. “De komende dagen” zal de gemeente de uitspraak bestuderen om de vervolgstappen te bepalen, die “met alle betrokkenen” worden overlegd. Doel van de gemeente is “een passende oplossing te vinden voor duurzame instandhouding van het paleis”.