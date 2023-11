Beatrix aangekomen op naar haar vernoemd vliegveld Aruba

Prinses Beatrix is na ruim zes jaar terug op Aruba. De prinses is donderdagochtend aangekomen op de naar haar vernoemde luchthaven op het eiland. De prinses landde rond 10.30 uur (lokale tijd) op Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. De prinses vertrok donderdagochtend vanaf Curaçao, waar zij het eerste deel van de week doorbracht.

De prinses werd bij aankomst verwelkomd door Alfonso Boekhoudt, de gouverneur van Aruba. Veel tijd om bij te komen van de reis is er niet, want de 85-jarige prinses heeft deze ochtend verschillende activiteiten op de planning staan.

Beatrix reist eerst door naar een speeltuin. Daar wordt meer verteld over het werk van ‘haar’ Jantje Beton op het eiland, de stichting waarvan zij al jaren beschermvrouwe is. Daarna bezoekt de prinses de Telefon pa Hubentud, de Arubaanse kindertelefoon, en bekijkt de prinses het water- en natuurgebied Spaans Lagoen in Parke Arikok.