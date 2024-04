Betrokkenen blij met nieuwe plek beeldengroep Koninklijk Gezin

Kunstenaar Arthur Spronken zou de nieuwe plek van zijn beeldengroep Koninklijk Gezin “prachtig” hebben gevonden. Dat zei zijn zoon Caius Spronken na afloop van de onthulling van de beelden in het park bij Paleis Soestdijk. “Het kan niet mooier. Mijn vader hield van beweging en als kunst beweegt, komt het op een andere manier tot uiting. Je gaat er anders naar kijken”, aldus Spronken.

De in 2018 overleden Arthur Spronken maakte de vijf bronzen sculpturen van de toenmalige koningin Beatrix en haar gezin midden jaren negentig in opdracht van Museum Beelden aan Zee. Het koninklijk gezin poseerde daarvoor enkele malen in het atelier van de kunstenaar, aldus zoon Spronken. Zijn vader was trots op het werk. “Ja, zeker. Het komt niet vaak voor dat je een heel gezin mag portretteren, laat staan het gezin van de koningin. Hij heeft er ook echt een hele architectuur omheen gebouwd om een eenheid van het gezin te maken.”

Dat het beeld nu in Baarn te bewonderen is, komt volgens Dick van Broekhuizen, hoofd collecties en onderzoek van Beelden aan Zee, omdat er altijd wordt gekeken naar plekken waar beelden met een “frisse blik” kunnen worden bekeken. “Er was veel contact met Maya Meijer, de huidige eigenaresse van Soestdijk, en zo kwam het ter sprake van: ‘wat zou het leuk zijn als…’.”

Nadat iedereen goedkeuring had gegeven, werd de verhuizing in gang gezet. Voor de beelden is de nieuwe plek ook “een soort vakantie”, grapt Van Broekhuizen. “Bij ons aan de kust waait het nogal hard, met heel veel zand ook, en hier is het lekker rustig.”