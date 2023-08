Blauw Bloed-panel mist Jeroen Snel en oude opzet van programma

Het panel van Blauw Bloed mist oud-presentator Jeroen Snel en de oude opzet van het programma. Dat blijkt uit een peiling die het programma onder kijkers heeft gedaan. Het is niet bekend om hoeveel kijkers het gaat.

Het originele Blauw Bloed, zoals het twintig jaar had bestaan, verdween eind 2021. Er kwam wel een onlinevariant, zonder vaste presentator. De NPO erkende vorig jaar toch dat er meer animo was voor royaltyprogramma’s dan in eerste instantie werd gedacht. Daarom keerde Blauw Bloed in januari terug op de zaterdagavond van NPO 2.

Het eerste seizoen van het programma in de huidige vorm krijgt van de kijkers gemiddeld een 6,7. “De nieuwe opzet van het programma was voor velen wennen en sommigen zien toch liever de oude opzet weer terugkomen. Daar hangt mee samen dat veel van jullie Jeroen Snel missen als presentator”, aldus het EO-programma. “Ook werd het hebben van drie presentatoren als te veel ervaren in het programma.” Tirza van der Graaf heeft de presentatie recentelijk overgenomen van Anne-Mar Zwart. De kijkers zijn blij met die overstap, aldus het programma. Van der Graaf krijgt van de kijker een 7,4.

Afgelopen weekend zei Snel op NPO Radio 1 nog dat hij niet rouwig was om het afscheid bij Blauw Bloed. Het programma RTL Boulevard, waar Snel sinds anderhalf jaar fungeert als royaltydeskundige, heeft naar eigen zeggen “enorm geholpen om een leuke nieuwe weg in te slaan”.