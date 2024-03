Bronzen beelden van paleis op Dam gehaald voor onderhoud

Twee bronzen beelden op het dak van het Koninklijk Paleis Amsterdam worden maandag voor het eerst sinds de 17e eeuw van hun plek gehaald voor onderhoud. Het gaat om de beelden Prudentia (Voorzichtigheid) en Vrede. De laatste is vooral bekend doordat deze vaak in beeld wordt gebracht tijdens de Nationale herdenking op de Dam op 4 mei tijdens de twee minuten stilte.

Het verwijderen van de 4 meter hoge beelden is een “hele uitdaging”, aldus het paleis op de Dam. Maandag wordt het bovenste deel van het beeld verwijderd. Naar verwachting wordt het onderste deel van de beelden volgende week van het dak gehaald.

De beelden worden gerestaureerd. “De beelden zijn sinds de 17e eeuw aangetast door weer en wind. Hier en daar zijn er stukjes vanaf gewaaid. Ze zullen weer in hun oorspronkelijke staat worden hersteld”, aldus een woordvoerder van het paleis.

Atlas

Wanneer de beelden weer terugkomen is nog niet duidelijk, maar het zal wel even duren. “We gaan er niet vanuit de beelden er weer op 4 mei staan”, aldus de woordvoerder. Of het andere beroemde beeld op het paleis op de Dam, Atlas, ook wordt verwijderd van het dak en wanneer, is nog onduidelijk. “Het kan ook dat Atlas wordt hersteld op het dak zelf.”

Het restaureren van de beelden maakt deel uit van een groot onderhoud van het dak van het paleis. Onder meer de dakbedekking wordt vervangen en delen van torenkoepel worden hersteld. De kosten voor het groot onderhoud worden geschat op 23 miljoen euro, meldde het Koninklijk Huis eerder.

Afgelopen december werd de gouden windvaan die al honderd jaar op het paleisdak stond weggetakeld. De windvaan en andere objecten van het dak zijn komende zomer te zien in het voormalig Amsterdamse stadhuis in de tentoonstelling Hoog! Kijk omhoog. Een dak vol verhalen. Het paleis trekt jaarlijks 300.000 bezoekers.