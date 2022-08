Corps reageert niet op beslissing van prinses Amalia

Het corps in Amsterdam wil niet reageren op het nieuws dat prinses Amalia geen lid wordt. Annemijn Oskam, de nieuwe rector, laat desgevraagd weten geen vragen te beantwoorden van de media over hun (aspirant-)leden en hun overwegingen. “Dit doen wij dus in het geval van prinses Amalia ook niet”, aldus Oskam.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigde maandag na berichtgeving van de NOS dat de 18-jarige prinses, die komend schooljaar gaat studeren in de hoofdstad, toch niet bij het corps wil. In de biografie van Claudia de Breij zei Amalia nog dat ze dat wel wilde. De RVD laat niet weten waarom Amalia van gedachten is veranderd.

Het nieuws komt na een recent uitgelekte video bij het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.), zoals het corps voluit heet. Daarin zeiden enkele mannelijke leden onder meer dat vrouwen “sperma-emmers” zijn.

Amalia begint in september aan haar studie politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam.