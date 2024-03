Eerbetoon van beroemde dichter Vroman aan Juliana opgedoken

Prinses Juliana overleed woensdag alweer precies twintig jaar geleden. Maar wat niemand tot nu toe wist, is dat de beroemde dichter en wetenschapper Leo Vroman (1915 -2014) kennelijk zo geraakt was door haar heengaan, dat hij meteen vanuit zijn huis in Texas een speciaal gedicht op de fax zette naar Paleis Soestdijk. Het was voor Juliana’s dochter Beatrix.

De Volkskrant publiceert het poëtisch huldeblijk woensdag, nadat Flip Maarschalkerweerd, oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Verzamelingen, het had opgedoken in de archieven van Juliana, tot 1980 koningin. Vroman steekt zijn bewondering voor de menselijkheid van Juliana niet onder stoelen of banken. “O te kunnen heersen zonder macht/als wering voor wie zich niet kon verweren/zo vorstelijk menselijk, zo zacht/ kon ik dat zelf maar leren!”, schrijft hij onder meer.

Nooit eerder werd het gedicht gepubliceerd, ontdekte De Volkskrant. Vroman is ook al tien jaar dood, maar zijn dochters gaven de krant toestemming voor publicatie, op Juliana’s sterfdatum.