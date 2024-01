Eigenaar Paleis Soestdijk had vernietiging plannen niet verwacht

De eigenaar van Paleis Soestdijk had “totaal niet verwacht” dat de Raad van State het plan voor de ontwikkeling van het paleisterrein zou vernietigen. Maya Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep noemt het “wrang” dat de restauratie van het paleis nu niet kan doorgaan.

De erfgoedontwikkelaar werd in 2017 eigenaar van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana. Het bedrijf wil de restauratie van het paleis bekostigen door onder meer de bouw van woningen en horecagelegenheden op het terrein. Ook wil de eigenaar er evenementen organiseren.

De gemeente Baarn stelde in 2022 het benodigde bestemmingsplan vast, maar meerdere actiegroepen tekenden bezwaar aan. De Raad van State oordeelde woensdag dat het plan niet voldoet en vernietigde het. Meijer is daar verbaasd over, zegt ze. Volgens haar is er jarenlang hard gewerkt aan de plannen en is “zelfs archeologisch onderzoek verricht”. Nu de werkzaamheden niet kunnen doorgaan, kan ook de restauratie niet van start gaan.

Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland en Stichting Behoud de Eemvallei zijn juist blij dat de Raad van State het bestemmingsplan heeft vernietigd. De natuurorganisaties zijn twee van de elf bezwaarmakers die het plan van de gemeente Baarn aanvochten, omdat ze onder meer vreesden dat het de natuur zou aantasten. Nu ze gelijk hebben gekregen, hopen ze dat het landgoed een andere invulling krijgt die minder impact heeft op de omgeving.