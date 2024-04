Emmen vraagt schoolklas om lied op Koningsspelen te zingen

De gemeente Emmen gaat vragen of de schoolklas die afviel in het programma voor Koningsdag een koningslied dat de kinderen hebben gemaakt wil zingen tijdens de Koningsspelen op 26 april. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag laten weten.

RTV Drenthe meldde woensdagavond dat de schoolklas niet meer voor de koning en koningin mag optreden. De leerlingen van groep 7 en 8 uit het dorp Nieuw-Weerdinge, dat in de gemeente Emmen ligt, waren teleurgesteld. “Voor Koningsdag zijn meer dan vijfhonderd ideeën ingediend”, legt de woordvoerder van de RVD uit. “Er moeten keuzes worden gemaakt.”

Een aantal leerlingen van de school is wel gevraagd om mee te doen aan de quiz over Drenthe die onderdeel uitmaakt van het officiële programma. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen aanwezig zijn bij deze quiz en mogelijk ook kort met de kinderen praten.

Daarnaast mag de schoolklas het lied zingen in de ochtendshow Jan-Willem Start Op! op NPO Radio 2. Dit aanbod deden de presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte donderdag in het programma. De RVD gaat niet in op de vraag of de koning naar de uitzending gaat luisteren. Roodbeen deed deze belofte in het programma.