Geef uw mening: de monarchie van de toekomst

Is koning Willem-Alexander gegroeid in zijn rol? En denkt u dat Amalia het later beter gaat doen dan haar vader? Maar ook: hoe is uw vertrouwen in de monarchie? Vorsten vraagt uw mening over het functioneren, het belang, de waarde en vooral ook de toekomst van de monarchie in Nederland.

Doet u mee?

Geef uw visie op de Nederlandse monarchie door de enquête in te vullen via deze link. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld in de speciale jubileum-editie van Vorsten die in het najaar verschijnt. Invullen van de enquête duurt een half uurtje.

Ga naar de enquête.