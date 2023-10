Historici: gevonden pas prins Bernhard bevestigt wat we al wisten

Volgens historici bevestigt het nieuws dat prins Bernhard inderdaad lid is geweest van de partij van Adolf Hitler dat wat we allang wisten. Dat laten Ad van Liempt en David Barnouw desgevraagd weten in reactie op het nieuwe boek van historicus Flip Maarschalkerweerd. Hij schrijft daarin volgens NRC dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van Bernhard heeft gevonden.

David Barnouw, historicus en voormalig voorlichter van het NIOD, het instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, noemt het nieuws dan ook geen bom, maar eerder een “vuurwerksterretje”.

Dat beaamt ook oorlogsboekenschrijver en journalist Ad van Liempt. Hij zegt zijn “schouders opgehaald” te hebben toen hij het bericht las. “Het zal nieuws zijn voor de mensen die het nog niet wisten, maar voor de rest bevestigt het wat we al wisten.”

Kopie

Beide mannen verwijzen naar het boek De affaire Sanders van Gerard Aalders en Coen Hilbrink uit 1996. Daarin schreven Aalders en Hilbrink in de Verenigde Staten een kopie te hebben gevonden van de lidmaatschapskaart van Bernhard.

De prins, die in 2004 op 93-jarige leeftijd overleed, heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en grote impact had de vondst van de kopie van zijn kaart ook niet op Bernhard. Van Liempt en Barnouw verwachten ook nu geen “grote gevolgen” voor de koninklijke familie.