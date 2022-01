Jubileumeditie Koningsspelen in teken van fit worden

‘Voel je fit’ is dit jaar het thema van de Koningsspelen. Het evenement, waarbij kinderen op basisscholen samen ontbijten en allerlei sportactiviteiten doen, wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden en vindt plaats op vrijdag 22 april.

Het thema van de jubileumeditie werd woensdag bekendgemaakt bij de officiële start van de inschrijving voor dit jaar. In een speciale uitzending trapten presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker samen met Kinderen voor Kinderen af. “Met de Koningsspelen laten we kinderen nu voor het tiende jaar ervaren hoe belangrijk, maar vooral ook hoe leuk het is om samen gezond te ontbijten en lekker te bewegen. Wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten en bewegen, behoudt dikwijls een actievere leefstijl op latere leeftijd”, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek.

Scholen kunnen zich tot en met 28 februari inschrijven voor de Koningsspelen. Vorig jaar deden meer dan 1,3 miljoen kinderen van 6400 basisscholen in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland mee. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de dag vormgeven. Ter inspiratie ontvangen zij een sport- en feestpakket met spelideeën, een onlinebeweegprogramma en concrete tips om de Koningsspelen in de huidige tijd te organiseren. De dag begint met een gezamenlijk ontbijt.

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013, in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel was kinderen en ouders van de basisschool te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk en leuk zijn.