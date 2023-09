Koning hoort over duurzame initiatieven in de Betuwe

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan Betuwewind, een burgerinitiatief in de streek voor een groene en duurzame leefomgeving. De koning kreeg onder meer een rondleiding door een voedselbos en ook opende hij het eerste laadplein voor elektrische vrachtwagens.

Na een glaasje appelsap – de Betuwe barst van de appelgaarden – begon de koning aan zijn rondleiding door voedselbos Lingehout. Anderhalf jaar geleden werd het bos van 12 hectare, onderhouden door burgers, aangelegd als experimenteel project. Er waren nog niet zulke grote voedselbossen in gebruik, waardoor het proces en de uitkomst spannend zijn. “Maar ook heel leuk!”, reageerde de koning. Hij kreeg ook een quiche te proeven, gemaakt met ingrediënten uit de tuin. “Heerlijk”, vond hij die.

Bij de burgerwindcoöperatie West-Betuwe wordt samen met inwoners energie opgewekt. Burgers die een investering in de windmolens hebben gedaan, zien daar de opbrengst van terug, de rest van de winst gaat in nieuwe duurzame energieprojecten in de omgeving. Bij burgerwindcoöperatie werken veel “grijze ouwe mannen”, bij het voedselbos wat meer jonge mensen en vrouwen, aldus een van de betrokkenen bij het project die de koning rondleidde. “Zijn wij grijze oude mannen, bedoelt u dat?”, zei de koning daarop lachend. “Ik verberg het ook niet hoor!”

De opgewekte stroom wordt ook gebruikt voor Watthub, het eerste snellaadplein ter wereld voor vrachtwagens dat donderdag door de koning werd geopend.