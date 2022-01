Koning Willem-Alexander opent Zeesluis IJmuiden

Koning Willem-Alexander opent woensdagmiddag Zeesluis IJmuiden, waarmee deze officieel in gebruik wordt genomen. Dit is de grootste zeesluis ter wereld en vervangt de Noordersluis uit 1929, die te klein is geworden.

Na het openen van de zeesluis spreekt de koning met betrokkenen, zoals degenen die de sluis hebben gebouwd, omwonenden en de havenbedrijven. Gedurende de bijeenkomst wordt rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) eerder. De opening begint om 14.45 uur en is te volgen via de livestream openingzeesluisijmuiden.nl.

Zeesluis IJmuiden moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De bouw van de zeesluis, die een halve kilometer lang is, startte halverwege 2016 en werd afgelopen augustus afgerond. Sindsdien is de nieuwe sluis uitvoerig getest en is er geoefend met hulpdiensten.