Koningin Máxima aanwezig bij helikoptertraining van defensie

Koningin Máxima zal op 30 maart meevliegen met een training voor het blussen van bosbranden van het Defensie Helikopter Commando (DHC). De training wordt uitgevoerd met een Chinook-transporthelikopter vanuit vliegbasis Gilze-Rijen.

Na een introductie over ontwikkelingen binnen de Koninklijke Luchtmacht krijgt de koningin een briefing over de uitvoering van Fire Bucket Operaties. Die zijn in het leven geroepen om te helpen bij het blussen van bosbranden. Vervolgens gaat Máxima mee met een trainingsvlucht, waarbij een bluszak wordt gevuld en een fictief gebied wordt geblust.

Na de vlucht spreekt koningin Máxima ook nog met medewerkers over de technische en logistieke ondersteuning bij Fire Bucket Operaties en de ontwikkeling van het Defensie Helikopter Commando. Zeker in de toekomst wordt dit een belangrijke taak, omdat experts waarschuwen dat een steeds groter deel van Nederland te maken krijgt met natuurbranden.

Wanneer de brandweer een vuur zelf niet onder controle krijgt, kan ze een beroep doen op de Cougar- en Chinook-helikopters van het DHC. Ook buiten Nederland kunnen de helikopters van het DHC worden ingezet, zoals in 2021 bij hevige bosbranden in Albanië.