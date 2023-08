Koningshuis wil erfgoed toegankelijker maken

De Koninklijke Verzamelingen, de dienst die zorg draagt voor het erfgoed van het Huis Oranje-Nassau, willen de bronnen en collecties toegankelijker maken voor het publiek. Dit gebeurt niet alleen door deze gemakkelijker toegankelijk te maken voor wetenschappers, maar ook door deze collecties meer in bruikleen te geven aan musea in binnen- en buitenland, en door deze vaker in de media te laten zien.

Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De NTR maakte dinsdag bekend dat er een vervolg komt op hitserie Het Verhaal van Nederland, over het Huis Oranje-Nassau. Voor deze nieuwe serie is ook gefilmd in de Oranjezaal in Huis ten Bosch en de archieven van de Koninklijke Verzamelingen. Eerder kreeg ook de historische serie De Strijd om het Binnenhof uit 2021 toegang tot de Oranjezaal. Ook objecten uit de Koninklijke Verzamelingen zijn vaker in de media te zien, aldus de RVD, al noemt de dienst hier geen concrete voorbeelden.

“Op verzoek van de NTR zijn er opnames gefaciliteerd in de Oranjezaal en de archieven van de Koninklijke Verzamelingen”, aldus de RVD. “Verder gaat het om een onafhankelijke en historische productie waar de RVD geen bemoeienis mee heeft.” De Oranjezaal is het middelpunt van Huis ten Bosch, het paleis in Den Haag waar koning Willem-Alexander en zijn gezin wonen.

De zaal was in 2015 bij hoge uitzondering voor het publiek toegankelijk, toen Huis ten Bosch werd gerenoveerd. Meer dan 50.000 mensen namen toen een kijkje in deze ruimte. Het is nog niet bekend wanneer Het Verhaal van Nederland 2 op tv te zien is.