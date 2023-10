Koningspaar biedt lhbti-gemeenschap Zuid-Afrika luisterend oor

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag in Johannesburg gesproken met de jongeren van het lhbtiq+-centrum GALA (Gay and Lesbian Memory in Action Trust). Het paar wilde vooral luisteren en leren van de ervaringen van de leden en liet hen dan ook voornamelijk aan het woord, zo vertelt GALA-directeur Keval Harie na afloop van het gesprek.

De ontmoeting vond plaats na afloop van een bezoek aan het Apartheid Museum. GALA had ter gelegenheid van het gesprek protestborden opgehangen met daarop teksten als “stop the Ugandan homosexuality bill”, “God is queer” en “Love has no gender”. De grote regenboogvlag met daarop de tekst “viva suck, viva kiss, viva fuck, viva cum, viva sodomy, viva safely”, leken de betrokkenen echter niet helemaal geschikt te vinden als achtergrond voor het gesprek. Die werd daarom verplaatst naar een stukje verderop, uit het zicht van het koningspaar.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vroegen Harie wat volgens hem het belang was van GALA, hoe het is gesteld met de acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Afrika en hoe de nieuwe generatie omgaat met hun seksualiteit. “Er is nog steeds heel veel geweld tegen lhbti’ers in het land”, zei Harie daarop. “Het is belangrijk dat jongeren zich blijven verdiepen in hun seksualiteit en zich blijven uitspreken.”

Máxima prees Harie en de anderen voor het werk dat zij met GALA verrichten. “Het is zo goed dat jullie dit naar voren brengen”, zei de koningin. Harie zei daarop dankbaar te zijn voor de steun die GALA van het koningspaar kreeg. Het gesprek werd wegens tijdsgebrek na enkele minuten onderbroken, maar daar leek de koning het niet helemaal mee eens te zijn, want hij vond het onderwerp veel te interessant. Het gesprek ging na de officiële afronding dan ook nog enkele minuten door.