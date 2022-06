Koningspaar is zelf bezienswaardigheid in duurzame wijk in Wenen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekeken dinsdag in Wenen een duurzame woonwijk, maar waren voor de kinderen daar zelf ook een bezienswaardigheid. “U bent een mooie koningin, maar waar is uw kroon?”, vroeg een meisje aan Máxima.

Het koningspaar bezocht Sonnwendviertel, een Weense woonwijk waar al bij de bouw rekening is gehouden met sociale integratie en duurzaamheid. Het paar kreeg er een uitgebreide rondleiding, maar werd al snel zelf ook een bezienswaardigheid. Tientallen schoolkinderen verzamelden zich rond het koningspaar om hen het hemd van het lijf te vragen.

Andersom maakte vooral ook Máxima gebruik van het moment om even met de de Oostenrijkse kinderen te kletsen. Ze vroeg hen behalve naar hoe zij de wijk ervaarden, ook naar hun school, hobby’s en favoriete sporten. Helaas konden niet alle kinderen haar verstaan want de koningin spreekt weliswaar veel talen, het Duits is zij niet machtig. Tot haar verrassing sprak er wel een jongetje Spaans waardoor deze 7-jarige plots in een exclusief gesprek met de vorstin was beland.

Na uitgebreid te zijn uitgezwaaid vertrok het koningspaar, met in hun gezelschap onder meer de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, per tram richting binnenstad. Zonder in te checken, maar mét de in Oostenrijk nog verplichte mondkap op. In de binnenstad bezochten zij de Nationale Bibliotheek en hofbakkerij Demel. Aansluitend kregen zij op de bondskanselarij een lunch aangeboden door bondskanselier Karl Nehammer.