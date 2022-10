Koningspaar ruilt in Göteborg de Audi in voor een Zweedse Volvo

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag op de laatste dag van hun staatsbezoek aan Zweden aangekomen in een Zweedse Volvo. Eerdere dagen werd het paar rondgereden in een Audi, maar vanwege het bezoek aan Göteborg werd het voertuig ingeruild voor een merk uit de Zweedse havenstad.

De dag werd donderdag begonnen met een bezoek aan Lindholmen Science Park, waar het paar werd ontvangen door directeur Tord Hermansson. Bij aankomst vertelde de koning dat een zoon van een vriend in Göteborg studeert, dus dat hij wel al het nodige weet over de stad. Ook was hij erg geïnteresseerd in de motor van de Volvo waar hij mee aankwam, maar daar zal hij later op de dag meer over horen bij een bezoek aan Volvo Trucks.

Op Lindholmen Science Park spraken het Nederlandse koningspaar en de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia met studenten en wetenschappers over de ontwikkeling van duurzame steden, duurzame mobiliteit en digitalisering.

Na afloop gingen de twee koningsparen met de elektrische veerboot – die, net als het nichtje van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, Eloise heet – naar de overkant van de stad voor een lunch met de gouverneur. Op de kade werden de koninklijke paren opgewacht door Zweedse en Nederlandse kinderen die vrolijk zwaaiden met Nederlandse en Zweedse vlaggetjes. Koning Máxima kreeg een boeket aangeboden van een van hen, maar trok daar al snel een bloemetje uit om aan een kindje te geven dat door de spanning de tranen niet meer in bedwang kon houden.