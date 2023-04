Kroning Charles live te volgen bij NOS

De kroning van de Britse koning Charles wordt op 6 mei live uitgezonden bij de NOS en op NPO 1. Dat maakt de NOS donderdag bekend.

In de studio praat presentator Jeroen Overbeek met voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit en royaltydeskundige Justine Marcella. Correspondent Fleur Launspach bericht vanuit Londen en koningshuisverslaggever Albert Bos staat bij Windsor Castle om de festiviteiten daar te verslaan.

Aan het einde van de middag volgt een samenvatting met hoogtepunten van de dag.

In de uitzending is aandacht voor gevoelige onderwerpen rondom het Britse koningshuis, zoals de verminderde verstandhouding die de familie heeft met prins Harry. Woensdag werd wel bekend dat Harry aanwezig is bij de kroning van zijn vader. Zijn vrouw Meghan blijft thuis in de Verenigde Staten.