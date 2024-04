Margriet en Pieter traditiegetrouw bij herdenking 4 mei

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn ook dit jaar weer bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 4 mei is het paar op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen, een dag later is Van Vollenhoven in Wageningen bij de Nationale Herdenking Capitulaties 1945.

Ook hun zoon Pieter-Christiaan is op 4 mei in Rhenen. Daar worden beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdacht die sinds 1940 zijn gevallen.

Op 5 mei vinden onder meer een vlaggenceremonie en een fly-by, een eerbetoon van vliegtuigen aan overleden militairen, plaats. Aansluitend is op het 5 Mei Plein in Wageningen het Vrijheidsdéfilé.