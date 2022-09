Máxima bezoekt Silicon Valley op tweede dag werkbezoek aan VS

De tweede dag van het werkbezoek van koningin Máxima staat woensdag voor een groot deel in het teken van Silicon Valley, het walhalla voor technologische innovatie. Ook maakt ze een korte stop bij de wereldberoemde Golden Gate Bridge in San Francisco.

De dag begint met een bezoek aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Deze universiteit speelt een belangrijke rol in het succes van Silicon Valley, waar de koningin later op de dag te vinden zal zijn. Daar brengt ze een bezoek aan Google, waar er gesproken wordt over de klimaatambities van de technologiegigant.

Máxima blijft daarna nog even in Silicon Valley voor een bezoek aan Stanford University, dat in het hart van het gebied ligt. Op deze als topuniversiteit bekend staande academie spreekt de koningin met studenten en wetenschappers die in de regio werken en studeren. De vorstin woont vervolgens de bijeenkomst Holland in the Valley bij, waar zij onder meer enkele Nederlanders ontmoet die werken bij Amerikaanse techbedrijven of een eigen start-up hebben. De koningin houdt daar ook een korte toespraak.

Het bezoek aan San Francisco en omgeving is onderdeel van een werkbezoek aan de staten Californië en Texas. De koningin is dinsdagochtend Nederlandse tijd in San Francisco gearriveerd en zal nog tot en met vrijdag in de Verenigde Staten blijven. Máxima zou de reis in eerste instantie samen met koning Willem-Alexander maken, maar vorige week werd bekend dat hij op doktersadvies thuisblijft om te herstellen van een longontsteking.