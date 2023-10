Máxima kijkt ‘met bewondering’ naar energiebesparend klussen

Koningin Máxima keek donderdag “met bewondering” naar het werk van de FIXbrigade, een organisatie die kosteloos energiebesparende maatregelen uitvoert bij mensen thuis. De koningin ging mee naar een appartement in de Indische buurt waar de monteurs een deur beter sluitend wisten te maken.

Bij binnenkomst bedankte Máxima de bewoonster van de woning, mevrouw Dolly Pindon, voor de gastvrijheid. De vorstin nam vervolgens naast mevrouw Pindon plaats op de bank in de kleine woonkamer en luisterde naar de ervaringen van de bewoonster met de FIXbrigade. Mevrouw Pindon vertelde dat ze ’s avonds vaak last had van kou door tocht, maar dat de woningbouwvereniging weinig actie ondernam. De FIXbrigade kwam binnen enkele dagen in actie. De koningin nam vervolgens in de tuin een kijkje bij de gefixte achterdeur waar de fixers haar vertelden over de kier die ze gedicht hebben.

Na het bezoek aan de woning van mevrouw Pindon, werd Máxima verwelkomd op het hoofdkwartier van de FIXbrigade nabij de Dappermarkt in Amsterdam. De koningin kreeg daar een rondleiding door het magazijn. Bij de uitleg over diverse soorten tochtstrips zei ze niet te willen zeggen “twee linkerhanden” te hebben, maar dat ze wel “met bewondering” luisterde naar wat de fixers allemaal kunnen maken. Ze vertrouwde hoofdfixer Francis Langedijk toe dat ze, voor ze met haar man was, “veel zelf deed in huis”.

Leerwerktraject

Daarna sprak de koningin in rondetafelsetting met leermeesters en leerlingen. Ze vertelden onder meer over het leerwerktraject waarbij mensen uit allerlei culturen worden opgeleid tot fixer, leermeester of een baan in de techniek of energietransitie. Afsluitend vond er een gesprek plaats met stakeholders van de FIXbirigade.

De FIXbrigade is in 2018 ontstaan vanuit buurtorganisatie Jungle Amsterdam om buurtbewoners met een laag inkomen te helpen met besparen op energieverbruik. De FIXteams bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,mbo-stagiairs, statushouders, herintreders en vrijwilligers. Samen met lokale organisaties en gemeenten worden er momenteel door heel Nederland FIXbrigades opgezet. Onlangs won FIXbrigade de Duurzame Dinsdag Prijs, een prijs die duurzame maatschappelijke initiatieven promoot.