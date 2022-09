Maxima maakt fietstochtje door bloedheet Austin

Bij een vochtige hitte van meer dan dertig graden maakte koningin Máxima een fietstochtje in de Texaanse stad Austin, samen met de burgemeester. De hoofdstad van de ‘Lone Star State’ loopt in de VS voorop als het gaat om fietsgebruik, aldus burgemeester Steve Adler.

Gekleed in een witte jurk met een bloemenmotief stapte de koningin op een oranje damesfiets, na een korte uitleg over de remmen en versnellingen. De tocht langs de Colorado River, die dwars door de stad loopt, eindigde ongeveer 500 meter verderop bij de openbare bibliotheek van de stad.

Eerder donderdag sprak ze met de gouverneur van Texas Greg Abbott. Van hem ontving ze, zichtbaar opgetogen, een paar Texaanse cowboylaarzen. Het eerste paar hakken die de toen 15-jarige Máxima in Argentinië kreeg waren ook cowboylaarzen, vertelde ze. Bovendien hadden haar dochters Máxima op het hart gedrukt een paar mee te nemen vanuit Texas.